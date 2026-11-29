Псковичам напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения после ряда наездов на пешеходов, зафиксированных в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Госавтоинспекция призвала водителей с учетом погодных условий быть особенно внимательными на дорогах и строго соблюдать требования дорожных знаков.

При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водителям необходимо снизить скорость, а при необходимости остановиться, чтобы пропустить пешеходов и дать им возможность безопасно завершить переход.

Пешеходам полицейские напомнили о необходимости использовать световозвращающие элементы в темное время суток, передвигаться по тротуарам и переходить дорогу только по пешеходным переходам.

Отдельное внимание Госавтоинспекция обратила на необходимость не отвлекаться при переходе дороги на телефон, переписку и музыку. В холодную погоду дополнительную опасность могут создавать капюшоны, ограничивающие обзор.

Госавтоинспекция Псковской области призвала всех участников дорожного движения к взаимоуважению, самодисциплине и ответственности.