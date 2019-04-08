Спорт

Более 1 тыс. ориентировщиков примут участие в международных соревнованиях «Венок славы Александра Невского» в Пскове

Международные соревнования по спортивному ориентированию «Венок славы Александра Невского» стартуют в Пскове 12 апреля. Участие в них примут более 1 тыс. человек из разных регионов России, а также из Эстонии и Белоруссии.

«Международные соревнования стартуют 12 апреля, приедут гости из Эстонии, Белоруссии. Также будут ориентировщики из Санкт-Петербурга, Вологды и других, соседних регионов. В первый день соревнований участвовать будут более 1 тыс. человек. Чемпионат пройдет в течение трех дней, в воскресенье будет заключительный этап», - рассказал Псковской Ленте Новостей один из организаторов соревнований, заведующий кафедрой физической культуры ПсковГУ Алексей Никитин.

В этом году «Венок славы Александра Невского» пройдет на территории Пскова и в его ближайших окрестностях. Участвовать в соревнованиях будут не только взрослые, опытные, спортсмены, но и школьники. Самому младшему спортсмену 9 лет, самому старшему - 80 лет. Никитин также подчеркнул, что чемпионат проходит при поддержке администрации Псковской области, администрации города Пскова, региональной федерации по спортивному ориентированию.

«Поддержку также оказывает "Единая Россия" в рамках федерального партийного проекта "Детский спорт", координатором которого в Псковской области является вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин. Он за свой счет выделяет средства на приобретение призов, медалей, а также спонсирует детские группы. Мы же проводим соревнование и среди псковских школьников, среди шестых классов. И он выделяет им средства, помогая ребятам внести стартовый взнос, чтобы дети смогли поучаствовать», - пояснил Никитин.