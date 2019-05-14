25 мая в Псковской области пройдут игры полуфинального этапа чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.
Соревнования состоятся одновременно в Пскове (Зона Север), Пушкинских горах (Зона Центр), Великих Луках (Зона Юг).
Участие примут 46 дворовых и школьных непрофессиональных команд в возрасте от 9 до 18 лет из 20-ти муниципалитетов Псковской области.
Впервые при поддержке общественной организации «Детский фонд» в соревнованиях участвуют команды школ-интернатовПсковской области.
Проект «Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Лига дворового футбола» реализовывается ПРОО Военно-патриотический спортивный клуб «Шторм» в рамках проекта #Команда2018 губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, при поддержке Регионального координатора партийного проекта Всероссийской политической партии «Едина Россия» — «Детский спорт» Юрия Сорокина.
При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.
Финалисты муниципального этапа Зона Север:
2001–2004:
- «Кадеты» (Псков)
- «Reach people» (Псков)
- «Восход» (Палкинский район)
- «ФК Родина» (Псковский район)
- «Дедовичи» (Дедовический район)
- «Струги Красные» (Стругокрасненский район)
- «ПСШ № 3» (Печорский район)
2005–2006:
- «Exe team» (Псков)
- «Шальке» (Псков)
- «Луч» (Палкинский район)
- «Середка» (Псковский район)
- «Дедовичи» (Дедовический район)
- «Юность» (Дновский район)
- «Рубеж» (Печорский район)
- «Волки» (Печорский район) Школа-интернат
2007–2009:
- «Амкал» (Псков)
- «Торнадо» (Псков)
- «Дедовичи» (Дедовический район)
- «Юность» (Дновский район)
- «Атом» (Печорский район)
- «Непоседы» (Печорский район) Школа-интернат
- «44-й Квартал» (Порховский район)
Зона Центр:
2001–2004:
- «Святогорец» (Пушкиногорский район)
- «Ливерпух» (Себежский район)
- «Атлант» (Красногородский район)
- «Новоржев-2» (Новоржевский район)
- «Юниор Старт» (Пыталовский район)
2005–2006:
- «Святогорец-05» (Пушкиногорский район)
- «Надежда» (Себежский район)
- «Новоржев-1» (Новоржевский район)
2007–2009:
- «Святогорец-08» (Пушкиногорский район)
- «Спарта» (Себежский район)
Зона Юг:
2001–2004:
- «Babzonizz» (Великие Луки)
- «Орда» (Великие Луки)
- «Изумруд» (Локнянский район)
- БК «ЛЕОН» (Невельский район)
2005–2006:
- «Легион» (Великолукский район)
- «Кадеты» (Великие Луки)
- «Олимп» (Пустошкинский район)
- «Сокол» (Новосокольнический район)
- «Юность» (Невельский район)
2007–2009:
- «Кадеты-1» (Великие Луки)
- «Кадеты-2 (Великие Луки)
- «Сокол» (Новосокольнический район)
- «Олимп» (Пустошкинский район)
- «Штурм» (Бежаницкий район)