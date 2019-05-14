Спорт

25 мая в Псковской области пройдут игры полуфинального этапа чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора

25 мая в Псковской области пройдут игры полуфинального этапа чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Соревнования состоятся одновременно в Пскове (Зона Север), Пушкинских горах (Зона Центр), Великих Луках (Зона Юг).

Участие примут 46 дворовых и школьных непрофессиональных команд в возрасте от 9 до 18 лет из 20-ти муниципалитетов Псковской области.

Впервые при поддержке общественной организации «Детский фонд» в соревнованиях участвуют команды школ-интернатовПсковской области.

Проект «Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Лига дворового футбола» реализовывается ПРОО Военно-патриотический спортивный клуб «Шторм» в рамках проекта #Команда2018 губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, при поддержке Регионального координатора партийного проекта Всероссийской политической партии «Едина Россия» — «Детский спорт» Юрия Сорокина.

При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.

Финалисты муниципального этапа Зона Север:



2001–2004:

«Кадеты» (Псков)

«Reach people» (Псков)

«Восход» (Палкинский район)

«ФК Родина» (Псковский район)

«Дедовичи» (Дедовический район)

«Струги Красные» (Стругокрасненский район)

«ПСШ № 3» (Печорский район)



2005–2006:

«Exe team» (Псков)

«Шальке» (Псков)

«Луч» (Палкинский район)

«Середка» (Псковский район)

«Дедовичи» (Дедовический район)

«Юность» (Дновский район)

«Рубеж» (Печорский район)

«Волки» (Печорский район) Школа-интернат



2007–2009:

«Амкал» (Псков)

«Торнадо» (Псков)

«Дедовичи» (Дедовический район)

«Юность» (Дновский район)

«Атом» (Печорский район)

«Непоседы» (Печорский район) Школа-интернат

«44-й Квартал» (Порховский район)

Зона Центр:

2001–2004:

«Святогорец» (Пушкиногорский район)

«Ливерпух» (Себежский район)

«Атлант» (Красногородский район)

«Новоржев-2» (Новоржевский район)

«Юниор Старт» (Пыталовский район)



2005–2006:

«Святогорец-05» (Пушкиногорский район)

«Надежда» (Себежский район)

«Новоржев-1» (Новоржевский район)



2007–2009:

«Святогорец-08» (Пушкиногорский район)

«Спарта» (Себежский район)

Зона Юг:

2001–2004:

«Babzonizz» (Великие Луки)

«Орда» (Великие Луки)

«Изумруд» (Локнянский район)

БК «ЛЕОН» (Невельский район)



2005–2006:

«Легион» (Великолукский район)

«Кадеты» (Великие Луки)

«Олимп» (Пустошкинский район)

«Сокол» (Новосокольнический район)

«Юность» (Невельский район)



2007–2009: