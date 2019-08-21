Спорт

Власти поздравили футболистов «Псков -747» с победой в первенстве Северо-Запада

С победой в зональном этапе Первенства России Межрегионального объединения «Северо-Запад» футболистов клуба «Псков-747» поздравили власти города и области в пятницу, 6 сентября. Как сообщили ПЛН в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», от имени губернатора Михаила Ведерникова футболистов и тренерский состав клуба приветствовал его заместитель Николай Цветков. Он отметил, что такие победы помогают развитию спорта в Псковской области и городе Пскове, привлекают внимание молодежи к здоровому образу жизни. «Футбол - это не просто игра, и победа, которую вы одержали, - это торжество не только тела, но и духа, командного духа», - подчеркнул вице-губернатор и выразил надежду на то, что ребята и дальше будут достойно представлять нашу малую родину в этом виде спорта.

«Это знаменательная победа, мы очень вами гордимся», - начала свое обращение к победителям и. п. главы Пскова Елена Полонская. Она поблагодарила тренеров, спонсоров, администрацию Псковской области, федерацию футбола и отметила, что «Псков - 747» является одним из лучших спортивных клубов в регионе именно благодаря всесторонней поддержке, большому труду и вложениям.

«Спасибо за душевное отношение к нашим детям и такое внимание к юным дарованиям Пскова», - сказала Елена Полонская и отметила вклад родителей и медицинского персонала, сопровождавшего футболистов на играх. «Общими усилиями мы все стали одной командой, которая достойна побед и полученных наград. Верим, что ребята достойно представят наш регион и весь Северо-Запад на Первенстве России», - заключила глава муниципалитета.

К поздравлениям присоединился и депутат Псковского областного Собрания, президент Псковской областной федерации футбола и футбольного клуба «Псков-747» Алексей Севастьянов. «Для профессионального спорта - это высокое достижение. Выше - только финал России», - отметил он и пожелал ребятам удачи в предстоящих играх. Также Алексей Севастьянов рассказал, что в этом году в клубе создана первая женская команда, а в целом «Псков-747» насчитывает более 500 воспитанников.

В ходе торжественного приема тренеры и футболисты «Псков-747» были награждены грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками.

Напомним, с 22 по 27 августа в Санкт-Петербурге на стадионе Центра физической культуры, спорта и здоровья Московского района, проходил зональный этап Первенства России среди юношей 2002-2003 года рождения. Футболисты клуба «Псков-747» под руководством тренера Юрия Баскакова стали победителями в финальном матче зонального этапа Первенства России Межрегионального объединения «Северо-Запад» среди юношей 2002 года рождения.Основное время матча закончилось со счетом 1:1, в серии пенальти псковичи выиграли со счетом 4:3. Таким образом, псковская команда будет представлять Северо-Запад на первенстве России по футболу среди юношеских команд.

Отметим, что это уже вторая победа псковских ребят - первый раз команда стала победителем в 1998 году.

Кроме того, еще одна команда клуба «Псков- 747» в возрастной категории юношей 2003 года рождения под руководством тренера Андрея Дмитриева вышла в полуфинал и заняла 4-е место в первенстве.