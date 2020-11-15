Псковская «Стрела» одержала две победы на суперфинале турнира «Кожаный мяч» в Сочи

Псковская «Стрела» одержала вторую победу на суперфинале турнира «Кожаный мяч». Псковичи нанесли поражение сверстникам из Беслана со счетом 4:1, сообщается в группе футбольной школы «Стрела» «ВКонтакте».
Фото: группа «Футбольная школа "Стрела" Псков» «ВКонтакте»
Голы в ворота команды-соперника забили Дмитрий Богданов, Руслан Павлов, Егор Каякин и Дмитрий Адамов.
Матчи суперфинала Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юных футболистов 2007-2008 годов рождения проходят в Сочи.
Накануне псковские футболисты выиграли у челябинского «Метеорита» с тем же счетом — 4:1, а завтра их ждет матч с командой «Воскресенское» (Москва).