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Спорт

Псковская «Стрела» одержала две победы на суперфинале турнира «Кожаный мяч» в Сочи

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Псковская «Стрела» одержала вторую победу на суперфинале турнира «Кожаный мяч». Псковичи нанесли поражение сверстникам из Беслана со счетом 4:1, сообщается в группе футбольной школы «Стрела» «ВКонтакте». Фото: группа «Футбольная школа "Стрела" Псков» «ВКонтакте» Голы в ворота команды-соперника забили Дмитрий Богданов, Руслан Павлов, Егор Каякин и Дмитрий Адамов. Матчи суперфинала Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юных футболистов 2007-2008 годов рождения проходят в Сочи. Накануне псковские футболисты выиграли у челябинского «Метеорита» с тем же счетом — 4:1, а завтра их ждет матч с командой «Воскресенское» (Москва).