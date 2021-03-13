Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Хозяйки Железной дороги
Где заказать дом мечты?
электронные решения для бизнеса
Знак качества фабрики обуви Nordman
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Деревня Соловьи» - наше качество
 
 
 
ещё Спорт 13.03.2021 15:590 Николай Валуев посоветовал юным псковским спортсменам развивать левое полушарие 15.03.2021 16:440 Заявки на участие в первенстве по мини-футболу среди ветеранов принимают в Пскове 15.03.2021 15:460 Сильнейших волейболисток определили в Псковской области 13.03.2021 15:590 Николай Валуев посоветовал юным псковским спортсменам развивать левое полушарие 13.03.2021 14:180 Николай Валуев дал совет девушкам-боксерам 13.03.2021 08:220 Футбольный клуб «Псков» крупно проиграл в Петербурге
 
 
 
Самое популярное 13.03.2021 16:520 Известный музыкант побывал в Пскове и посвятил городу нецензурные стихи 15.03.2021 11:020 «Общественный контроль»: Маслосырзавод в Псковской области обманывает покупателей 13.03.2021 22:561 Умер врач-хирург Опочецкой больницы Гарун Зирбуев 15.03.2021 13:220 «Лег в больницу - рыдай молча?»: псковичка пожаловалась на отношение медиков инфекционки 12.03.2021 15:361 Маршруты автобусов №30 и №22 изменятся в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Сильнейших волейболисток определили в Псковской области

15.03.2021 15:46|ПсковКомментариев: 0

Финальные соревнования чемпионата Псковской области по волейболу среди женских команд завершились в Пскове в минувшие выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

В споре за звание победителя приняли участие шесть лучших команд, которые были признаны сильнейшими на предварительных этапах - в зональных и полуфинальных соревнованиях.

Не проиграв ни одной партии за весь турнир, чемпионом области стала команда города Пскова, обыгравшая в финале волейболисток из Великих Лук со счетом 3:0 (финальную игру можно посмотреть по ссылке).

С таким же счетом спортсменки из Псковского района в игре за третье место победили волейболисток из Невеля. Следующие места заняли команды из Себежа и Пустошки.

«‎Соревнования стали хорошей репетицией перед финальными играми чемпионата Северо-Западного федерального округа (предварительный этап чемпионата России первой лиги) среди женских команд, который пройдет в Пскове с 19 по 21 марта», - отметили в Центре спортивной подготовки.

Теги: #Псковская область #волейбол #чемпионы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ожидаете ли вы третьей волны коронавируса?
В опросе приняло участие 42 человека
15.03.2021, 17:170 Николай Валуев о запрете «Катюши», псковском спорте и экологии 15.03.2021, 17:100 Год науки в Пскове открыли флешмобом «Робот – друг человека» 15.03.2021, 17:010 В ПФР рассказали, как и кому назначаются пенсии по старости в 2021 году 15.03.2021, 16:520 В ЛДПР предложили повысить роль общественных палат муниципальных образований
15.03.2021, 16:440 Заявки на участие в первенстве по мини-футболу среди ветеранов принимают в Пскове 15.03.2021, 16:340 Строительная компания пожаловалась в УФАС на «Тепловые сети» Великих Лук 15.03.2021, 16:180 Себежские вокалисты привезли награды с международного фестиваля 15.03.2021, 16:080 В Кремле прокомментировали слова Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии
15.03.2021, 15:580 Жителей Псковской области ждет «вялотекущая весна» 15.03.2021, 15:460 Сильнейших волейболисток определили в Псковской области 15.03.2021, 15:400 Более полумиллиона рублей похитили у двух великолучан лжесотрудники банка 15.03.2021, 15:350 В Псковской области осталось два действующих очага коронавируса
15.03.2021, 15:250 Общественный пресс-центр ПЛН: Инвестиционная активность в Псковской области 15.03.2021, 15:100 Псковичи смогут проголосовать за кандидатов от «Единой России» через портал госуслуг и очно 15.03.2021, 15:000 Псковичей приглашают на встречу с преподавателем из Лондона 15.03.2021, 14:520 Более 800 кредитов выдал псковичам Сбербанк в рамках программы льготной ипотеки
15.03.2021, 14:430 Псковича обвинили в распространении детской порнографии 15.03.2021, 14:311 Большинство участников опроса ПЛН одобрили юридическое закрепление предвыборных обещаний 15.03.2021, 14:181 Александр Козловский: Участники «ПолитСтартапа» должны разделять идеи «Единой России» 15.03.2021, 14:100 На Октябрьском проспекте в Пскове начались ремонтные работы
15.03.2021, 13:570 Банк «Открытие»: В олимпиаде по анализу данных IDAO примет участие более 600 команд 15.03.2021, 13:410 Двое школьников угнали автомобиль в Острове 15.03.2021, 13:370 «Уроки цифры» проходят в школах Псковской области 15.03.2021, 13:290 Сети горячего водоснабжения чистят на улице Ижорского Батальона в Пскове
15.03.2021, 13:220 «Лег в больницу - рыдай молча?»: псковичка пожаловалась на отношение медиков инфекционки 15.03.2021, 13:100 Псковские театралы получают скидку на билеты от Tele2 15.03.2021, 13:070 В «Экопроме» напомнили, кто должен вывозить ветки 15.03.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
15.03.2021, 12:570 Контрабанду сигарет пресекли пограничники в Псковской области 15.03.2021, 12:550 Худрук ансамбля «Псков» пожелала всем отдохнуть душой на Фестивале русской музыки 15.03.2021, 12:350 До +8 прогреется воздух в Псковской области 16 марта 15.03.2021, 12:270 «Постскриптум»: Маленькая революция псковских коммунистов и визит депутата Госдумы
15.03.2021, 12:190 Псковичей приглашают принять участие в проекте «Грамотный инвестор» 15.03.2021, 12:100 Александр Козловский: Проект «ПолитСтартап» набирает обороты 15.03.2021, 12:020 Псковичей приглашают стать участниками конкурсов, посвященных 85-летию Госавтоинспекции 15.03.2021, 11:530 Псковский молодежный центр впервые проведет «Экотренинг»
15.03.2021, 11:450 Российский поисковик начнут предустанавливать на гаджетах с 1 июля 15.03.2021, 11:370 «Чьи мы холопы?»: Житель Шабанов обратился к губернатору 15.03.2021, 11:260 Выплату из маткапитала псковичам снова продлевают по заявлению 15.03.2021, 11:130 Число летальных исходов из-за COVID-19 в Псковской области увеличилось до 202
15.03.2021, 11:100 «Гайд-парк»: Николай Валуев о псковском массовом спорте, экологии и запрете «Катюши» 15.03.2021, 11:020 «Общественный контроль»: Маслосырзавод в Псковской области обманывает покупателей 15.03.2021, 10:530 Желающих стать судьями ищут в Пскове 15.03.2021, 10:460 Фотовыставка Полистовского заповедника откроется в Пскове 17 марта
15.03.2021, 10:400 Великолучанин попался на краже алкоголя из магазина 15.03.2021, 10:350 Трех пьяных водителей остановили псковские полицейские 15.03.2021, 10:310 «Гайд-парк»: Готовы ли псковские единороссы к обновлению? 15.03.2021, 10:280 До 31 августа подготовят проект планировки территории на Четырех углах в Пскове
15.03.2021, 10:100 Похолодание ожидается на Северо-Западе России 18-19 марта 15.03.2021, 10:020 Стенды в память о жертвах и героях войны появятся на дорогах Псковской области 15.03.2021, 10:000 Злая доля 15.03.2021, 09:460 Два водителя автомобилей «Хендай» пострадали в ДТП под Островом
15.03.2021, 09:420 Наибольший дефицит работников в Псковской области наблюдается в сфере медицины 15.03.2021, 09:350 Великолучанину грозит тюрьма за продажу контрафактного алкоголя и табака 15.03.2021, 09:200 Неэксплуатируемые строения сгорели в Локнянском и Себежеском районах 15.03.2021, 09:150 Правительству предложили освободить IT-отрасль от плановых проверок
15.03.2021, 09:060 Единый оклад для молодых учителей предложили ввести в России 15.03.2021, 08:540 45 нетрезвых водителей выявили в Псковской области за неделю 15.03.2021, 08:450 Стало известно, когда россиянам ждать весеннего тепла 15.03.2021, 08:330 Названы сферы с наибольшим количеством довольных сотрудников
15.03.2021, 08:210 «Пежо» и «Фольксваген» столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 15.03.2021, 08:050 Китайские игрушки могут стать недоступны для покупки онлайн 15.03.2021, 07:511 В Госдуме предлагают создать новый кодекс 15.03.2021, 07:360 Великий пост начинается у православных христиан
15.03.2021, 07:170 Тест для определения количества коронавируса создали в России 15.03.2021, 07:010 В России предложили распространить на детей налоговый вычет за спорт 14.03.2021, 23:370 Более 13 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 14.03.2021, 22:050 Врач заявила об опасности долгого сна в выходные
14.03.2021, 21:150 Вирусолог допустил всплеск заболеваемости коронавирусом в России к осени 14.03.2021, 20:281 Экс-президент Польши записал прощальное обращение 14.03.2021, 20:050 В ФНС объяснили, зачем налоговикам расширили доступ к банковской тайне 14.03.2021, 19:440 Чучело из старых банных веников сожгли в Изборске
14.03.2021, 19:210 В Великих Луках состоялся профилактический рейд в рамках операции «Антипал» 14.03.2021, 18:330 Гигантский «замок корона-людоеда» сожгли в Никола-Ленивце 14.03.2021, 17:430 Профсоюзы призвали активнее двигаться к прогрессивной шкале НДФЛ 14.03.2021, 17:250 Мусор горел в деревне Пески Псковского района. ФОТО и ВИДЕО
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.