Спорт

Сильнейших волейболисток определили в Псковской области

Финальные соревнования чемпионата Псковской области по волейболу среди женских команд завершились в Пскове в минувшие выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

В споре за звание победителя приняли участие шесть лучших команд, которые были признаны сильнейшими на предварительных этапах - в зональных и полуфинальных соревнованиях.

Не проиграв ни одной партии за весь турнир, чемпионом области стала команда города Пскова, обыгравшая в финале волейболисток из Великих Лук со счетом 3:0 (финальную игру можно посмотреть по ссылке).

С таким же счетом спортсменки из Псковского района в игре за третье место победили волейболисток из Невеля. Следующие места заняли команды из Себежа и Пустошки.

«‎Соревнования стали хорошей репетицией перед финальными играми чемпионата Северо-Западного федерального округа (предварительный этап чемпионата России первой лиги) среди женских команд, который пройдет в Пскове с 19 по 21 марта», - отметили в Центре спортивной подготовки.