Спорт

Зал для самбо открылся в кадетской школе Великих Лук

Сегодня, 19 марта, в рамках Всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу» открылся зал для занятия единоборствами в кадетской школе Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил и в пресс-службе депутата Госдумы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловского.

Фото здесь и далее Александра Воробьева

Парламентарий подчеркнул, что переданный в школу современный борцовский ковер даст кадетам дополнительную возможность оттачивать свое спортивное мастерство, закалять характер и развивать сильный дух.

«На сегодняшний день проект «Самбо в школу» стал массовым. Более 30 школ региона оснащены коврами для занятия единоборствами», – сказал Александр Козловский, отметив, что открытие залов для самбо в школах будет продолжено.

Директор кадетской школы Ратмир Магарамов напомнил, что возглавляемое им учреждение образования уже 15 лет входит в число лидеров по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Кадеты показывает стабильно высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях. «С открытием зала, я уверен, наши кадеты будут показывать высокие результаты и по самбо», – сказал он.

С приветственными словами на церемонии открытия к школьникам и педагогам обратились также генеральный директор клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область», региональный координатор проекта «Самбо в школу» Владимир Владимиров и начальник управления образования города Татьяна Лозницкая.

«Как самбо меняет людей. Они становятся более целеустремленными. Яркий пример – лидер нашей страны Владимир Владимирович Путин. Он мастер спорта по самбо и дзюдо. Все мы видим то упорство и настойчивость, которые он проявляет при достижении поставленные задач, а также непреклонность в принятии важных решений», - подчеркнул Владимир Владимиров и пожелал школьникам заниматься спортом и становиться сильнее.

Поздравляя коллектив кадетской школы с открытием зала для самбо, Татьяна Лозницкая пожелала ребятам, чтобы это событием послужило началом большого спортивного будущего.

В продолжение мероприятия воспитанники «Экспресса» и клуба «Отечества – Псковская область» показали ряд борцовских приемов.

Проект «Самбо в школу» в регионе реализуется клубом спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» при поддержке губернатора Михаила Ведерникова и регионального отделения партии «Единая Россия».