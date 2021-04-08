Спорт

В единственном профессиональном футбольном клубе Псковской области сменился главный тренер

48-летний футбольный специалист Сергей Гунько сменил Сергея Осадчука на посту главного тренера клуба «Луки-Энергия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил генеральный директор клуба Сергей Поварещенков.

Новый наставник футболистов в субботу, 17 апреля, уже присутствовал на матче великолучан с владимирским «Торпедо» в рамках первенства России. Эта игра стала последней для главного тренера Сергея Осадчука, о чем он объявил на послематчевой пресс-конференции. Предполагается, что специалист, работавший с командой с 2016 года, продолжит деятельность в тренерском штабе и будет помогать Сергею Гунько. Новый тренер является воспитанником калужского футбола. Он играл в «Рубине» (Казань), «Балтике» (Калининград), «Кристалле» (Смоленск), «Волге» (Ульяновск) и других командах. Тренировал клубы Смоленска, Астрахани, Ульяновска, также работал в Белоруссии.

По словам Сергея Поварещенкова, решение о смене тренера приняло правление клуба. Напомним, что в апреле ФК «Луки-Энергия» потерпел три разгромных поражения подряд. 1 апреля великолучане проиграли «Ленинградцу» со счетом 0:4. 6 апреля команда уступила «Динамо-2» (Москва) со счетом 0:3. 12 апреля «Луки» проиграли столичной «Родине» со счетом 0:4.

Фото: smolensk-i.ru