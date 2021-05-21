Спорт

Наш человек на Олимпиаде в Токио

Гребец из Пскова Павел Сорин отобрался для участия в Олимпийских играх в Токио этим летом. Несколько дней назад в Швейцарии парная четверка, в составе которой он выступает, завоевала лицензию на квалификационных соревнованиях. Это был последний вагон до Японии, и наши успели в него вскочить. После решающих соревнований и до предолимпийских сборов Павел на две недели приехал в Псков и заглянул в редакцию Псковской Ленты Новостей. Высоченный - 194 см («Это преимущество. Чем выше гребец, тем лучше. Конечности длиннее, из-за этого длиннее получается гребок»). Загорелый - последние сборы проходили в Греции и в Турции. С мощной мускулатурой рук и мозолями, навечно впечатанными в ладони. Павел Сорин опровергает стереотип о, мягко говоря, среднем интеллектуальном уровне спортсменов. Мысли свои выражает ясно, точно и связно - получше, чем иные политики. Он рассказал о подготовке к Олимпиаде, о лодке и квартире от областных властей, о любимом беговом маршруте в Пскове, о проигранной без боя из-за допингового скандала прошлой Олимпиаде, о чемпионской зарплате и о личной жизни.

Российская парная четверка со швейцарским «серебром» - путевкой в Токио. В составе команды Павел Сорин (первый слева), Николай Пименов, Артем Косов, Никита Моргачев.

- Павел, волнуетесь перед Олимпиадой?

- Нет. Сейчас уже нечего волноваться. Продолжим готовиться, совершенствоваться. Дело привычное. А вот в Швейцарии были достаточно напряженные старты. Квалификационная гонка была для нас последним шансом взять лицензию на Олимпиаду, понимали, что нет права на ошибку. Каждый гребок был очень важен и многое решал.

Мы к этому долго шли. Уже в 2019 году можно было на чемпионате мира заработать лицензию. Были в шаге, но не получилось. В прошлом году старты не проводились, весь год только тренировались.

Мы заняли второе место, первыми по фотофинишу пришли эстонцы. Разница совсем неуловимая - 0,05 секунды. Лодки могут двигаться на гребке и на подъезде. Когда подъезжаешь - чуть выкатываешься вперед. Эстонцы на финише оказались в более выигрышном положении, через секунду первыми были уже мы. Здесь доля удачи. Но для нас это было уже не сильно важно, оба места обеспечивали участие в Олимпиаде, за это и были соревнования. Кто первый, решит Олимпиада, там уже надо занимать место как можно выше.

Преимущество эстонской команды стало понятно только на фотофинише.

- Кто будет вашими главными соперниками?

- На Олимпиаде в нашем классе будет десять лодок. Победителю предстоит три гонки: предварительная, обгоночная, финал. Основные лидеры в нашем классе - итальянцы и голландцы. Эстонцы на прошедшем чемпионате Европы были третьими, они по уровню близки к лидерам. Остальные команды очень сильные: поляки, немцы, австралийцы. Серьезные противники - все, будут выступать лучшие из лучших.

- Олимпиада в Токио должна была пройти в прошлом году, но была перенесена из-за коронавируса. Лучше настрой и физическая форма у вас были год назад или сегодня?

- Сейчас я более заряжен. Если бы мы в том году приехали отбираться, возможно, и не получилось бы. Мы были гораздо слабее. В этом году руководство бросило все силы, наняли итальянского тренера, за год в сборной случился большой сдвиг. Подготовка более серьезная.

По действующему графику, предварительные заезды парных мужских четверок в Токио запланированы на 23 июля.

- Как готовитесь к главному старту в карьере?

- Тренировки достаточно сложные, объемные. С семи утра и в течение дня набирается по пять-шесть часов высокоинтенсивной подготовки. Не только в лодке, еще бег, много работаем со штангой и на гребном тренажере. Но, конечно, основная часть времени проходит на воде, повышаем технику и скорость.

Зимняя подготовка прошла в Турции на классном большом озере недалеко от курортного города Мармарис. Весной переехали в Грецию, как только там открылись границы. В Афинах тренируемся на гребном канале, где в 2004 году проходила Олимпиада. Готовиться продолжим там же, а за месяц до Олимпиады полетим в Японию на карантин и акклиматизацию.

Главные спортивные достижения Павла Сорина:

2014 год - первое золото чемпионата России в парной двойке с другим псковским гребцом Семеном Ягановым. С тех пор - шестикратный чемпион России на воде.

2015 год - золото чемпионата Европы в составе четверки.

2016 год - серебро чемпионат Европы в составе восьмерки.

2017 год - серебро чемпионата мира до 23 лет в составе четверки.

- Российские спортсмены на Олимпиаде будут лишены национального флага и гимна. Какое у вас к этому отношение?

- Мы на всех соревнованиях еще выступали под российским флагом, на Олимпиаде впервые окажемся под нейтральным. Конечно, для спортсмена важно выступить, показать, на что ты способен, мы столько сил тратим на попадание туда. Конечно, мы должны ехать, неважно, под каким флагом выступать. Кому надо, тот знает, из какой мы страны. На фоне остальных будем выделяться, но меня это никак не заденет. Все будут знать, с кем они гоняются. Если выиграем под нейтральным флагом, все будут понимать, откуда мы. Остальное неважно.

Эмоции российской четверки после того, как стало понятно, что лицензия в Токио завоевана.

- В 2016 году вы и еще один псковский гребец, Семен Яганов, должны были отправиться на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Но из-за допингового скандала остались дома. Что конкретно тогда произошло?

- Мы готовились, у команды уже были лицензии. Я должен был сидеть в восьмерке и быть запасным в четверке. Тогда на Россию было много нападок, всеми силами пытались отстранить побольше людей. Сначала дисквалифицировали всю четверку из-за одного человека. Из восьмерки несколько человек попали в доклад Макларена. История такая, что спортсмены были ни в чем не виноваты, а по факту не поехали.

- С большим трудом представляю, как найти мотивацию тренироваться дальше после случившегося. Где вы взяли силы?

- Может быть, к счастью, случилось так, что когда оба экипажа брали лицензии, я не принимал с ними участия в соревнованиях, меня подсадили в процессе подготовки. Больше было обидно тем ребятам, кто лицензию взял, у кого был уже закат карьеры. Их мечту перечеркнули за месяц до Олимпиады. Я тогда, конечно, хотел попасть на Игры, но пропустил это все через себя легко. Мне на тот момент было 22 года, это молодежный возраст, понимал, что все впереди. На нынешней Олимпиаде должен себя проявить, здесь я уже могу и должен показать высокий результат.

- В сборной страны вы представляете Псковскую область. Какую помощь оказывает регион?

- Спасибо, поддерживают. Мне купили новую лодку, очень хорошую. Мы тренируемся и в одиночках, лодка нужна для подготовки. Сейчас в Пскове могу взять свою лодку, тренироваться, не терять навык.

В прошлом году на улице Никольской получил однокомнатную квартиру, этот вопрос стоял давно, слава богу, решен благодаря Михаилу Юрьевичу Ведерникову, спасибо ему. Помимо зарплаты в сборной и в региональном Центре спортивной подготовки, есть губернаторская стипендия. Чемпион России примерно получает в месяц от 80-120 тысяч рублей. Зависит от региона и различных надбавок.

По информации Центра спортивной подготовки, Павел Сорин - единственный представитель Псковской области на Олимпийских играх в Токио. После их завершения откроется Паралимпиада, принять в ней участие может псковичка Александра Васильева, выступающая в настольном теннисе, путевку она может получить после отбора в июне.

- В Пскове вы надолго? Чем займетесь?

- Здесь до 1 июня, после этого в Афинах начнется новый этап подготовки, а оттуда полетим сразу в Токио. Приезжаю редко, так как сборы длинные, а дела тут копятся. В каждый приезд стараюсь побыстрее их сделать, а потом увидеться с друзьями и с близкими - отдыхать головой. Буду поддерживать форму. Достану лодку, люблю погрести по псковским пейзажам в хорошую погоду. Сегодня побегал по Пскову, это была приятная тренировка. С утра пробежал 11 километров. Бегал мимо «Акваполиса», по мосту Александра Невскому, по Чудской, вокруг памятника Александру Невскому и обратно к дому. Стабильно по этому маршруту бегаю.

- С таким графиком хватает ли времени на личную жизнь?

- Моя девушка Елена - гребчиха, так что мы весь год были вместе. Она из Питера, тоже достаточно титулованная спортсменка, призерка чемпионата Европы. К сожалению, у ее восьмерки не получилось отобраться на Олимпиаду.

- Будет ли зависеть ваша дальнейшая спортивная карьера от итогов Олимпиады?

- Сезон после Олимпиады не заканчивается. В октябре в Китае будет Чемпионат мира, до него будем находиться в рабочем состоянии. Дальше не загадывал. Грести буду однозначно, еще на один цикл хватит сил и настроя.

Беседовала Юлия Магера