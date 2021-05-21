Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Упрощенный механизм оплаты за электроэнергию
Работа вахтой В Санкт-Петербурге
конкурс - застройка Четырех углов
Лицей Ростелекома
Для чего это нужно и где установить?
Модно и практично
БОПЭТ цифры и факты
50 лет в сельском хозяйстве
За покупками с экосумкой
Кольцо с дровяником
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Спорт 21.05.2021 09:060 Наш человек на Олимпиаде в Токио 21.05.2021 09:060 Наш человек на Олимпиаде в Токио 20.05.2021 19:510 Юные футболисты ФК «Псков» дебютируют в ЮФЛ 20.05.2021 17:400 Стадион у 17-й школы города Пскова сдадут в эксплуатацию в течение лета 20.05.2021 15:450 Псковские росгвардейцы стали призерами на межведомственном турнире по волейболу 20.05.2021 14:390 Великолукскую спортшколу обеспечили хоккейным оборудованием
 
 
 
Самое популярное 20.05.2021 12:301 Гидрометцентр спрогнозировал окончательное наступление летней погоды в Псковской области 19.05.2021 13:5325 В областном комитете по образованию сменился председатель 18.05.2021 15:514 Названа официальная причина госпитализации детей в Великих Луках 19.05.2021 14:163 Новый руководитель областного комитета по образованию прокомментировал свое назначение 20.05.2021 10:050 Ушедшего в лес молодого опочанина нашли мертвым
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Наш человек на Олимпиаде в Токио

21.05.2021 09:06|ПсковКомментариев: 0

Гребец из Пскова Павел Сорин отобрался для участия в Олимпийских играх в Токио этим летом. Несколько дней назад в Швейцарии парная четверка, в составе которой он выступает, завоевала лицензию на квалификационных соревнованиях. Это был последний вагон до Японии, и наши успели в него вскочить. После решающих соревнований и до предолимпийских сборов Павел на две недели приехал в Псков и заглянул в редакцию Псковской Ленты Новостей. Высоченный - 194 см («Это преимущество. Чем выше гребец, тем лучше. Конечности длиннее, из-за этого длиннее получается гребок»). Загорелый  - последние сборы проходили в Греции и в Турции. С мощной мускулатурой рук и мозолями, навечно впечатанными в ладони. Павел Сорин опровергает стереотип о, мягко говоря, среднем интеллектуальном уровне спортсменов. Мысли свои выражает ясно, точно и связно - получше, чем иные политики. Он рассказал о подготовке к Олимпиаде, о лодке и квартире от областных властей, о любимом беговом маршруте в Пскове, о проигранной без боя из-за допингового скандала прошлой Олимпиаде, о чемпионской зарплате и о личной жизни.

 

Российская парная четверка со швейцарским «серебром» - путевкой в Токио. В составе команды Павел Сорин (первый слева), Николай Пименов, Артем Косов, Никита Моргачев.

- Павел, волнуетесь перед Олимпиадой?

- Нет. Сейчас уже нечего волноваться. Продолжим готовиться, совершенствоваться. Дело привычное. А вот в Швейцарии были достаточно напряженные старты. Квалификационная гонка была для нас последним шансом взять лицензию на Олимпиаду, понимали, что нет права на ошибку. Каждый гребок был очень важен и многое решал.

Мы к этому долго шли. Уже в 2019 году можно было на чемпионате мира заработать лицензию. Были в шаге, но не получилось. В прошлом году старты не проводились, весь год только тренировались.

Мы заняли второе место, первыми по фотофинишу пришли эстонцы. Разница совсем неуловимая - 0,05 секунды. Лодки могут двигаться на гребке и на подъезде. Когда подъезжаешь - чуть выкатываешься вперед. Эстонцы на финише оказались в более выигрышном положении, через секунду первыми были уже мы. Здесь доля удачи. Но для нас это было уже не сильно важно, оба места обеспечивали участие в Олимпиаде, за это и были соревнования. Кто первый, решит Олимпиада, там уже надо занимать место как можно выше.

Преимущество эстонской команды стало понятно только на фотофинише.

- Кто будет вашими главными соперниками?

- На Олимпиаде в нашем классе будет десять лодок. Победителю предстоит три гонки: предварительная, обгоночная, финал. Основные лидеры в нашем классе - итальянцы и голландцы. Эстонцы на прошедшем чемпионате Европы были третьими, они по уровню близки к лидерам. Остальные команды очень сильные: поляки, немцы, австралийцы. Серьезные противники - все, будут выступать лучшие из лучших.

- Олимпиада в Токио должна была пройти в прошлом году, но была перенесена из-за коронавируса. Лучше настрой и физическая форма у вас были год назад или сегодня?

- Сейчас я более заряжен. Если бы мы в том году приехали отбираться, возможно, и не получилось бы. Мы были гораздо слабее. В этом году руководство бросило все силы, наняли итальянского тренера, за год в сборной случился большой сдвиг. Подготовка более серьезная.

По действующему графику, предварительные заезды парных мужских четверок в Токио запланированы на 23 июля.

- Как готовитесь к главному старту в карьере?

- Тренировки достаточно сложные, объемные. С семи утра и в течение дня набирается по пять-шесть часов высокоинтенсивной подготовки. Не только в лодке, еще бег, много работаем со штангой и на гребном тренажере. Но, конечно, основная часть времени проходит на воде, повышаем технику и скорость.

Зимняя подготовка прошла в Турции на классном большом озере недалеко от курортного города Мармарис. Весной переехали в Грецию, как только там открылись границы. В Афинах тренируемся на гребном канале, где в 2004 году проходила Олимпиада. Готовиться продолжим там же, а за месяц до Олимпиады полетим в Японию на карантин и акклиматизацию.

Главные спортивные достижения Павла Сорина:
2014 год - первое золото чемпионата России в парной двойке с другим псковским гребцом Семеном Ягановым. С тех пор - шестикратный чемпион России на воде.
2015 год - золото чемпионата Европы в составе четверки.
2016 год - серебро чемпионат Европы в составе восьмерки.
2017 год - серебро чемпионата мира до 23 лет в составе четверки.

- Российские спортсмены на Олимпиаде будут лишены национального флага и гимна. Какое у вас к этому отношение?

- Мы на всех соревнованиях еще выступали под российским флагом, на Олимпиаде впервые окажемся под нейтральным. Конечно, для спортсмена важно выступить, показать, на что ты способен, мы столько сил тратим на попадание туда. Конечно, мы должны ехать, неважно, под каким флагом выступать. Кому надо, тот знает, из какой мы страны. На фоне остальных будем выделяться, но меня это никак не заденет. Все будут знать, с кем они гоняются. Если выиграем под нейтральным флагом, все будут понимать, откуда мы. Остальное неважно.

Эмоции российской четверки после того, как стало понятно, что лицензия в Токио завоевана.

- В 2016 году вы и еще один псковский гребец, Семен Яганов, должны были отправиться на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Но из-за допингового скандала остались дома. Что конкретно тогда произошло?

- Мы готовились, у команды уже были лицензии. Я должен был сидеть в восьмерке и быть запасным в четверке. Тогда на Россию было много нападок, всеми силами пытались отстранить побольше людей. Сначала дисквалифицировали всю четверку из-за одного человека. Из восьмерки несколько человек попали в доклад Макларена. История такая, что спортсмены были ни в чем не виноваты, а по факту не поехали.

- С большим трудом представляю, как найти мотивацию тренироваться дальше после случившегося. Где вы взяли силы?

- Может быть, к счастью, случилось так, что когда оба экипажа брали лицензии, я не принимал с ними участия в соревнованиях, меня подсадили в процессе подготовки. Больше было обидно тем ребятам, кто лицензию взял, у кого был уже закат карьеры. Их мечту перечеркнули за месяц до Олимпиады. Я тогда, конечно, хотел попасть на Игры, но пропустил это все через себя легко. Мне на тот момент было 22 года, это молодежный возраст, понимал, что все впереди. На нынешней Олимпиаде должен себя проявить, здесь я уже могу и должен показать высокий результат.

- В сборной страны вы представляете Псковскую область. Какую помощь оказывает регион?

- Спасибо, поддерживают. Мне купили новую лодку, очень хорошую. Мы тренируемся и в одиночках, лодка нужна для подготовки. Сейчас в Пскове могу взять свою лодку, тренироваться, не терять навык.

В прошлом году на улице Никольской получил однокомнатную квартиру, этот вопрос стоял давно, слава богу, решен благодаря Михаилу Юрьевичу Ведерникову, спасибо ему. Помимо зарплаты в сборной и в региональном Центре спортивной подготовки, есть губернаторская стипендия. Чемпион России примерно получает в месяц от 80-120 тысяч рублей. Зависит от региона и различных надбавок.

По информации Центра спортивной подготовки, Павел Сорин - единственный представитель Псковской области на Олимпийских играх в Токио. После их завершения откроется Паралимпиада, принять в ней участие может псковичка Александра Васильева, выступающая в настольном теннисе, путевку она может получить после отбора в июне.

- В Пскове вы надолго? Чем займетесь?

- Здесь до 1 июня, после этого в Афинах начнется новый этап подготовки, а оттуда полетим сразу в Токио. Приезжаю редко, так как сборы длинные, а дела тут копятся. В каждый приезд стараюсь побыстрее их сделать, а потом увидеться с друзьями и с близкими - отдыхать головой. Буду поддерживать форму. Достану лодку, люблю погрести по псковским пейзажам в хорошую погоду. Сегодня побегал по Пскову, это была приятная тренировка. С утра пробежал 11 километров. Бегал мимо «Акваполиса», по мосту Александра Невскому, по Чудской, вокруг памятника Александру Невскому и обратно к дому. Стабильно по этому маршруту бегаю.

- С таким графиком хватает ли времени на личную жизнь?

- Моя девушка Елена - гребчиха, так что мы весь год были вместе. Она из Питера, тоже достаточно титулованная спортсменка, призерка чемпионата Европы. К сожалению, у ее восьмерки не получилось отобраться на Олимпиаду.

- Будет ли зависеть ваша дальнейшая спортивная карьера от итогов Олимпиады?

- Сезон после Олимпиады не заканчивается. В октябре в Китае будет Чемпионат мира, до него будем находиться в рабочем состоянии. Дальше не загадывал. Грести буду однозначно, еще на один цикл хватит сил и настроя.

Беседовала Юлия Магера

Теги: #гребной спорт #Олимпиада
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы проведение очных выпускных вечеров в условиях ограничений?
В опросе приняло участие 264 человека
21.05.2021, 09:440 Псковские теплосети приобрели новый прибор для поиска утечек 21.05.2021, 09:390 Первые отклики на проект «Доска почета псковских медиков» поступили в редакцию ПЛН 21.05.2021, 09:300 Ведущий театр Коми покажет в Пскове спектакль «Ромео и Джульетта» 21.05.2021, 09:230 Водитель скутера госпитализирован после ДТП в Пскове. ФОТО
21.05.2021, 09:160 В России появился ресурс для борьбы с мошенниками 21.05.2021, 09:100 Коляску подожгли в пятиэтажке в Великих Луках 21.05.2021, 09:060 Наш человек на Олимпиаде в Токио 21.05.2021, 09:010 Лучшее звено газодымозащитной службы определили в псковском МЧС
21.05.2021, 08:520 Манижа в финале «Евровидения» выступит под пятым номером 21.05.2021, 08:410 В России нуждающихся предложили заселить в ведомственные общежития 21.05.2021, 08:270 Россияне стали реже менять имена 21.05.2021, 08:150 Почти 200 человек избавились от коронавируса в Псковской области за сутки
21.05.2021, 08:020 Эксперт рассказал, как комары выбирают свою жертву 21.05.2021, 07:462 Треть россиян не имеет сбережений на «черный день» - опрос 21.05.2021, 07:303 Глава ЦИК заявила об угрозе провокаций на сентябрьских выборах 21.05.2021, 07:150 В России упростили получение налогового вычета за покупку жилья
21.05.2021, 07:000 В Псковстате рассказали, как жители области ищут работу 20.05.2021, 23:120 ДТП в Пустошкинском районе обошлось без пострадавших 20.05.2021, 23:041 В РПЦ призвали не считать вакцинацию грехом 20.05.2021, 22:570 Автомобиль перевернулся на трассе в Пустошкинском районе
20.05.2021, 22:490 Более 2500 псковских школьников поучаствовали в олимпиаде по финансовой грамотности 20.05.2021, 22:346 Продукция пивоварни Игоря Савицкого выиграла 9 золотых медалей на фестивале в Сочи 20.05.2021, 22:220 В «Калечину-малечину» играли работники культурно-досуговых учреждений в «Пушкинской деревне» 20.05.2021, 22:070 В лесу нашли драгоценности на 160 миллионов рублей
20.05.2021, 21:250 «Тканые одежды» представят в Псковской областной библиотеке 20.05.2021, 21:110 В Пустошке отремонтировали крышу дома на улице Октябрьской, 14 20.05.2021, 20:490 Звание «Город трудовой доблести» присвоено 12 городам РФ 20.05.2021, 20:320 Специальный показ фильма «Июльский дождь» пройдет в Пскове
20.05.2021, 20:210 Трансляция первого дня марафона «Новое Знание» набрала более 5 миллионов просмотров 20.05.2021, 20:140 Александр Братчиков: Сроки реконструкции «Октября» срывать нельзя 20.05.2021, 19:510 Юные футболисты ФК «Псков» дебютируют в ЮФЛ 20.05.2021, 19:440 Некоммерческие организации Псковской области призывают сдать отчетность до 15 июля
20.05.2021, 19:393 Ушел из жизни бывший замглавы администрации Псковской области Анатолий Нестеров 20.05.2021, 19:303 Анна Кузыченко: Родительское признание поможет нам повысить престиж педагога 20.05.2021, 19:209 Баки для сортировки отходов начинают устанавливать в Пскове 20.05.2021, 19:061 Мост через реку Уза в Порховском районе разрушен из-за ливней
20.05.2021, 18:550 Схема движения автобусов изменится на выходных в связи с закрытием Советского моста 20.05.2021, 18:480 Названы специальные гости финалов великолукских конкурсов красоты 20.05.2021, 18:340 Псковских школьников приглашают на бесплатные занятия по искусственному интеллекту 20.05.2021, 18:220 Конкурс социального искусства «Через грани» стартует в Псковской областной библиотеке
20.05.2021, 18:101 В Псковском районе приступили к севу кукурузы 20.05.2021, 18:060 Магазин инструментов открылся в псковском «Максимусе» 20.05.2021, 17:588 Путин о желающих откусить часть России: Мы им выбьем зубы 20.05.2021, 17:511 Дело Гавунаса в суде
20.05.2021, 17:450 Горожане проявили хорошую активность в конкурсе «Чистый Псков» 20.05.2021, 17:400 Стадион у 17-й школы города Пскова сдадут в эксплуатацию в течение лета 20.05.2021, 17:340 На книжную ярмарку приглашает псковичей храм Александра Невского 20.05.2021, 17:320 О газификации и строительстве экотехнопарка говорили коммунисты на встрече с главой региона
20.05.2021, 17:230 В Гдове наградили сотрудников вневедомственной охраны за помощь в ликвидации пожаров 20.05.2021, 17:133 Родившая в такси печерянка: Водителя сделаем крестным 20.05.2021, 17:120 Наталья Тудакова о климате в областном Собрании и парламентском часе 20.05.2021, 17:030 Псковичей приглашают на престольный праздник в Крыпецкий монастырь
20.05.2021, 16:525 Над снижением скоростного режима в городах работает ГИБДД Псковской области 20.05.2021, 16:440 ДомКлик запустил видеоконсультации со специалистами по ипотеке 20.05.2021, 16:305 Почти 13 тонн фруктов уничтожили в Себеже 20.05.2021, 16:210 Наталья Тудакова о парламентских часах: В дискуссии рождается истина
20.05.2021, 16:160 Партнеры конкурса «Чистый Псков» оценили новый формат проведения субботников 20.05.2021, 16:090 Вопросы здравоохранения обсудила руководитель фракции «Справедливая Россия» на встрече с губернатором 20.05.2021, 16:006 Владимир Путин заявил, что Россия все чаще сталкивается с попытками оболгать историю 20.05.2021, 15:500 Следователи помогли студентке получить жилье в Пскове
20.05.2021, 15:450 Псковские росгвардейцы стали призерами на межведомственном турнире по волейболу 20.05.2021, 15:376 Уточнен порядок проведения выпускных мероприятий в псковских школах и детских садах 20.05.2021, 15:341 Традиционные мероприятия на поляне Михайловского в Дни пушкинской поэзии отменены 20.05.2021, 15:313 Лжесотрудник банка украл у псковички 800 тысяч рублей
20.05.2021, 15:301 День рождения динозавра отметят в Великих Луках на выходных 20.05.2021, 15:242 В Пскове есть территории, не охваченные уборкой из-за отсутствия финансирования 20.05.2021, 15:190 Приставы взыскали с псковского автолюбителя деньги на оплату 100 штрафов 20.05.2021, 15:134 Воробьев посоветовал Баеву работать, а не устраивать показательные выступления
20.05.2021, 15:100 Наталья Тудакова назвала «умеренным океаническим» климат в областном Собрании 20.05.2021, 15:060 О лесных пожарах и уборке улиц спросили у губернатора депутаты фракции ЛДПР 20.05.2021, 14:530 В России могут начать доставлять вино по почте 20.05.2021, 14:450 Возможность увеличения нормативов на содержание дорог обсудили единороссы с губернатором
20.05.2021, 14:391 Великолукскую спортшколу обеспечили хоккейным оборудованием 20.05.2021, 14:340 Хозяйственные горожане украли ограждение контейнерной площадки на Запсковье 20.05.2021, 14:311 Фотофакт: Недоступные туалеты 20.05.2021, 14:160 Фильмы номинанта на премию «Ника» покажут в псковском киноклубе «Молоко и Сено»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.