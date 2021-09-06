Спорт

Владимир Путин вспомнил про сломанный на тренировке нос

Президент России Владимир Путин рассказал, почему в свое время ушел из бокса в борьбу. Об этом пишет «Российская газета».

«Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос», - сообщил Владимир Путин олимпийцам на встрече в Кремле. Кадры показал телеканал «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Я не пошел никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем… Как оказалось потом, он был сломан», - вспомнил глава государства. - Нос зарос, и я решил, что надо заняться борьбой».

Напомним, что Владимир Путин - мастер спорта по дзюдо и самбо, имеет черный пояс по карате, обладает почетным девятым даном в тхэквондо.