Спорт

Футбольный клуб «Псков» обыграл команду из Архангельской области в Великом Новгороде

Футбольный клуб «Псков» в рамках 17-го тура юношеской футбольной лиги одержал победу над командой из Архангельской области СШ-1 Котлас. Матч проходил в Великом Новгороде на стадионе «Электрон» и завершился со счетом 3:0. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском футбольном клубе.

Фото: футбольный клуб «Псков» в соцсети «ВКонтакте»

Два гола забил псковский футболист Александр Морозов, а еще один - Никита Родионов. В состав команды псковичей также вошли Александр Шипов (вратарь), Александр Алексеев, Александр Матевосян, Александр Михайленко, Даниил Андрюшенков, Евгений Дубинин (капитан), Артем Егоров, Виталий Сафронов, Степан Коровецкий (35' Егор Шатаилов).

Запасные: Вадим Ефимов (вратарь), Денис Клементьев, Степан Гаврилов, Никита Кошкарев, Даниил Силантьев.

Лучшим игроком матча был признан Никита Родионов.