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Спорт

Футболисты из Пскова обыграли петербуржцев на кубке Северо-Запада

14.10.2021 11:40|ПсковКомментариев: 0

Футбольный клуб «Псков» в своем третьем матче в рамках розыгрыша кубка межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад» обыграл команду «Ядро-м» из Санкт-Петербурга со счетом 3:0. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе. 

Фото: футбольный клуб «Псков» в соцсети «ВКонтакте»

Встреча проходила 13 октября на стадионе «Нова Арена» в Санкт-Петербурге. Голы забили Иван Георгиев и Матвей Баловнев, с пенальти мяч в ворота соперников отправил Владислав Волков.

В состав псковской команды вошли: Денис Долгий (вратарь), Артем Васильев (капитан), Руслан Суродин (85' Александр Репин), Владислав Волков, Иван Георгиев, Алексей Соболев (80' Сергей Иванов), Александр Савельев (88' Антон Паранин), Александр Алексеев, Артем Савельев (74' Даниил Михайлов), Всеволод Федоров, Дмитрий Мотлахов (41' Матвей Баловнев). Запасные - Денис Трункин (вратарь) и Михаил Минин. 

В розыгрыше кубка принимают участие футбольный клуб «Псков», «Карелия» (Петрозаводск), «Константиновское» (Санкт-Петербург), «Химик» (Коряжма), «Ядро-м» (Санкт-Петербург). На первом этапе пять команд сыграют между собой в один круг, после чего две лучшие из них встретятся в финале, который состоится 23 октября. 

Ранее псковичи уже одержали победу над командой «Константиновское», а также сыграли «вничью» со спортсменами из Петрозаводска. 
 
Теги: #футбол #псков #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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