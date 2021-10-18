Псковские параспортсмены заняли призовые места на всероссийских соревнованиях по настольному теннису, посвященных памяти русского полководца Александра Невского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
Команду Псковской области на соревнованиях в Великом Новгороде представили члены областной организации Всероссийское общество инвалидов и члены региональной общественной организации «Федерация спорта лиц с ПОДа».
По итогам первых двух дней соревнований псковские спортсмены завоевали сразу несколько медалей.
Участница паралимпийских игр, мастер спорта России Александра Васильева заняла первое место. Дебютанты соревнований Оксана Рудакова и Дарья Матвеева получили серебряную и бронзовую медали.
Организатором соревнований, которые включены в единый календарный план Минспорта, выступает Всероссийское общество инвалидов.