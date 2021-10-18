Спорт

Псковские параспортсмены заняли призовые места на всероссийских соревнованиях

Псковские параспортсмены заняли призовые места на всероссийских соревнованиях по настольному теннису, посвященных памяти русского полководца Александра Невского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Команду Псковской области на соревнованиях в Великом Новгороде представили члены областной организации Всероссийское общество инвалидов и члены региональной общественной организации «Федерация спорта лиц с ПОДа».

По итогам первых двух дней соревнований псковские спортсмены завоевали сразу несколько медалей.

Участница паралимпийских игр, мастер спорта России Александра Васильева заняла первое место. Дебютанты соревнований Оксана Рудакова и Дарья Матвеева получили серебряную и бронзовую медали.

Организатором соревнований, которые включены в единый календарный план Минспорта, выступает Всероссийское общество инвалидов.