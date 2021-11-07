Спорт

Псковичка стала лучшей на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию

Псковичка, воспитанница спортшколы «Олимп» Валерия Зайцева одержала победу на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию среди мастеров спорта. Состязания проходили в Удмуртии.

Фото: телеграм-канал «Псковский спорт»

«Короткую программу Зайцева откатала лучше всех, а в произвольной еще есть задел. Позади на пьедестале, например, воспитанница московской школы "Самбо-70"», - сообщает телеграм-канал «Псковский спорт».

20-21 ноября в Ледовом дворце Пскова запланировано проведение соревнований по фигурному катанию «Кубок Константина Меньшова». Ожидается, что Валерия Зайцева тоже примет в них участие.