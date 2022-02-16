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Спорт

Чемпионат Псковской области среди лыжников-гонщиков собрал сильнейших спортсменов

20.02.2022 18:44|ПсковКомментариев: 0

Чемпионат Псковской области среди лыжников-гонщиков на длинные дистанции собрал сильнейших спортсменов региона. Соревнования прошли в спортивно-оздоровительном центре «Юность» в Островском районе, пишет газета «Островские вести».

Фото здесь и далее: газета «Островские вести»

Как и на Олимпийских гонках, где королевскую дистанцию в 50 километров сократили до 30 километров, здесь уменьшили 30-километровку до 20 километров.

В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены из всех муниципалитетов, где развит данный вид спорта: Пскова, Великих Лук, Печор, Струг Красных, Невеля, Острова и других. Представители названных городов разыграли между собой призовые места.

Теги: #лыжный спорт #Псковская область #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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