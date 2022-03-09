Спорт

Чемпионат и первенство региона по рукопашному бою пройдут в Пскове

Чемпионат и первенство Псковской области по рукопашному бою пройдут в универсальном спортивном комплексе «Олимп» в деревне Борисовичи 20 марта. Об этом сообщается в группе «Рукопашный бой в Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Рукопашный бой в Псковской области» / «ВКонтакте»

В состязаниях примут участие спортсмены из Пскова, Великих Лук, Гдова, Новоржева, Острова, Печор, Плюсского района, Пыталово и Себежа. Начало соревнований - в 10.00.

Лучшие бойцы по итогам состязаний примут участие в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа. С положением спортивного мероприятия можно ознакомиться здесь.