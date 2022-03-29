Спорт

Серебряными призерами международных соревнований по зимнему плаванию стали псковичи

Псковичи взяли серебряные медали на международных соревнованиях по зимнему плаванию. Об этом Федерация зимнего плавания Псковской области сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Федерация зимнего плавания Псковской области / «ВКонтакте»

В чемпионате, который проходил в городе Петрозаводске, приняли участие 400 спортсменов из 30 регионов России, а также из Белоруссии, Монголии, Азербайджана и Казахстана.

«Были обновлены рекорды Мира и России на многих дистанциях. Tемпература воды: 0,5°С, температура воздуха: -3°С. На данных соревнованиях мы впервые проплыли 200 метров в ледяной воде. Самое тяжелое - психологическая подготовка и настрой на дистанцию», - отметили в региональной федерации зимнего плавания.

Псковские спортсмены отметили, что взяли «8 серебряных медалей на троих». Каролина Мордовцева заняла второе место в заплыве на 200 метров вольным стилем, в эстафете 4*25 метров брассом и в эстафете 4*25 метров комбинированным стилем. Артур Мордовцев взял «серебро» в заплыве на 200 метров вольным стилем, в эстафете 4*25 метров брассом и в эстафете 4*25 метров комбинированным стилем. Марк Мордовцев стал вторым в эстафете 4*25 метров брассом и в эстафете 4*25 метров комбинированным стилем

Высокий уровень организации соревнований оценил четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов.

«Я был удивлен, потому что это же не просто окунуться на Крещение в проруби, это реально надо плыть, надо работать! Посмотрите, сколько народу! И все счастливы! И очень хорошая спортивная атмосфера! И я за любой кипиш, если это касается плавания…» - сказал он.

Чемпионат мира по зимнему плаванию перенесли на 2023 год.