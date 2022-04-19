Спорт

Чемпионат и первенство города по игре бочча прошли в Пскове

Чемпионат и Первенство города по игре бочча среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, интеллектуальными нарушениями и нарушениями слуха прошли в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, в соревнованиях на площадке спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» на улице Гагарина, дом 5А приняли участие около 40 человек.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Как рассказал директор школы Сергей Кравченко, соревнования по игре бочча, которая является паралимпийским видом спорта, проводятся в Пскове и Псковской области не первый год. До пандемии победители этих состязаний представляли регион на окружных соревнованиях и становились лидерами.

Бочча - это спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом. Она близка к петанку и боулзу, имеющих общие истоки в античных играх, распространенных на территории Римской империи. Впервые была включена в программу VII Паралимпийских летних игр 1984 года. В России начала развиваться с 2009 года, когда был проведен первый чемпионат по игре бочча в стране.

Бочча - активно развивающийся вид спорта для игроков с инвалидностью. Регулярные занятия развивают ловкость, точность, выносливость, координацию движений, а также помогают тактически мыслить. Соревнования проводятся в индивидуальном, парных и командном зачетах.