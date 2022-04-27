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Спорт

УЕФА отстранил российские клубы и сборную от международного сезона

02.05.2022 20:02|ПсковКомментариев: 0

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение не допускать российские футбольные клубы до участия в еврокубках в сезоне-2022/23, а сборную России – до выступления в Лиге наций.

Также УЕФА принял решение отстранить молодежную сборную России от участия в чемпионате Европы до 21 года, женская сборная не сыграет в финальной части Евро-2022 и в квалификации чемпионата мира 2023 года, пишет РИА Новости.

Кроме того, исполнительный комитет УЕФА принял решение признать заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 года не соответствующей требованиям.

«Заявка РФС не соответствует требованиям статьи 16.02 регламента для конкурсных заявок на проведение турниров УЕФА», - цитирует РИА Новости заявление спортивной организации.

Теги: #футбол
Источник: Псковская Лента Новостей
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