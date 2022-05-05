Спорт

Гонки внедорожников прошли в Новоржевском районе

Гонки внедорожников «Ралли Offroad», посвященные Дню Победы, прошли в деревне Кудяево Новоржевского района. Об этом сообщает газета «Земля новоржевская».

Фото здесь и далее: официальный телеграм-канал Псковской области

«Этой весной соревнования любителей автоспорта собрали 27 экипажей, представляющих разные уголки Псковской области», – говорится в сообщении.

Открыл соревнования главный вдохновитель и организатор гонок Николай Соколов. Он поблагодарил свой коллектив за большую работу по организации трассы, обслуживанию соревнований. А также вручил благодарности предпринимателям, оказавшим финансовую поддержку: Дмитрию Курникову, Игорю Матвееву и Андрею Трифонову.



«Эта прекрасная традиция, которая сохраняется на протяжении многих лет, очень важна для нашего района. Тем более что соревнования посвящены Дню Победы. Поздравляю всех с наступающим праздником! Желаю спортсменам честной борьбы, и пусть победит сильнейший!» – с приветственным словом к спортсменам и зрителям обратилась глава Новоржевского района Софья Пугачева.

После жеребьевки и получения стартовых номеров экипажами состоялся короткий брифинг, где обговорили правила первого заезда в «Стандартном» классе. На старт вышли 14 экипажей и еще один вне зачета – спортсмены хотели проверить проходимость и надежность своего нового автомобиля, отмечается в сообщении.

«По результатам заезда до финиша не добрались по разным причинам несколько автомобилей. Самые упорные раз за разом штурмовали кудяевскую грязь и болота, после того, как их вытаскивали трактором. А зрители активно поддерживали спортсменов», – рассказали организаторы.