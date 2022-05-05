Спорт

Псковичи отжались более 30 тысяч раз в честь Дня Победы

Спортсмены движения Street Workout Pskov и жители Пскова и области отметили 9 мая участием в Международной патриотической акции «Рекорд Победы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Фото: здесь и далее: группа «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Участники спортивного мероприятия отжались заявленные 28 105 раз - столько дней прошло с конца Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие более 50 человек, которые превысили 28 105 раз и установили рекорд в 36 000 отжиманий, выполнив 46 подходов по 20 раз.

«Хотим поблагодарить всех за участие в патриотической акции. Вместе мы сделали рекорд Победы 2022», - отметили организаторы.