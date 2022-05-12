Спорт

В псковской школе провели соревнования по воркауту

Соревнования по воркауту «Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам» прошли в школе №9 имени А. С. Пушкина города Пскова. В мероприятии приняли участие более 30 учеников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Фото здесь и далее: региональное движение Street Workout

«День для школьников был максимально атмосферным. Перед началом мероприятия представители спортивного движения Street Workout Pskov провели для участников и зрителей соревнований разминку и продемонстрировали мастер-класс на спортивной площадке», - рассказал Виталий Дидыч.

В соревнования было две номинации: Workout-freestyle и Workout-двоеборье. В первой номинации победителем стал Даниил Маханов, на втором месте Тимофей Солодов, на третьем - Максим Николаев.

В номинации Workout-двоеборье среди юношей победил Тимофей Солодов, «серебро» досталось Сергею Поветкину, «бронза» - Василию Проманенкову. Среди девушек лучшей стала Светлана Евсеева.

«Хотим поблагодарить всех учеников школы №9 имени А. С. Пушкина за участие в соревнованиях, ведь наша команда дала ребятам огромный толчок в развитии своего уровня», - отметил Виталий Дидыч.

Организаторы мероприятия - руководство и преподаватели школы №9 имени А. С. Пушкина и представитель спортивного движения Street Workout Pskov Алексей Метлицкий. Судьи - Виталий Дидыч и Андрей Цепков.