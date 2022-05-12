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Спорт

Великолукский боец Руслан Шамилов одержал победу на турнире OPEN FC 19 в Самаре

15.05.2022 20:03|ПсковКомментариев: 0

Великолукский боец Руслан Шамилов одержал победу на турнире OPEN FC 19 в Самаре (в полутяжелом весе) 15 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Соперником Руслана Шамилова стал Евгений Мякинкин, в активе которого 15 досрочных побед (известен по выступлению в промоушенах TECH-KREP, после закрытия организации выступал в М-1).

Руслан Шамилов выступает с 2017 года: он начал карьеру с четырех побед подряд. В активе Руслана восемь финишей и одна победа решением судей. Большую часть своей карьеры провел в М-1 Challenge. Предыдущий бой Шамилова состоялся в марте 2022 года: он победил Евгения Табаровского в третьем раунде.

Оба бойца впервые выступили на турнире OPEN FC, сообщается в группе «OPEN FIGHTING CHAMPIONSHIP | OPEN FC» в социальной сети «ВКонтакте».

OPEN FC — это профессиональная лига по смешанным единоборствам, чьи турниры проходят в нескольких странах и объединяют тысячи бойцов в разных весовых категориях.

Теги: #спорт #смешанные единоборства
Источник: Псковская Лента Новостей
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