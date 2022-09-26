Спорт

Более 200 кикбоксеров приехали в Псков на всероссийские соревнования

Всероссийские соревнования по кикбоксингу «Чемпионат и первенство ПРО ОГО ВФСО «Динамо» состоялись в Пскове 1 октября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил президент Федерации кикбоксинга Псковской области Сергей Колосов.

Фото: спортивный комплекс «Олимп» / «ВКонтакте»

«Параллельно прошли городские соревнования, посвященные "Динамо". В состязаниях приняли участие более 200 спортсменов из 15 регионов страны.

Соревнования продлились два дня», – отметил Сергей Колосов.

В Псков приехали спортсмены от 8 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, ХМАО, Удмуртии, Белгородской области, Самарской области и других.

Он также добавил, что на мероприятие были приглашены ветераны боевых действий.

По личным результатам спортсменам будут присвоены звания до мастеров спорта.

Итоги соревнований подведут в ближайшее время.