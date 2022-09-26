Более 200 кикбоксеров приехали в Псков на всероссийские соревнования

Всероссийские соревнования по кикбоксингу «Чемпионат и первенство ПРО ОГО ВФСО «Динамо» состоялись в Пскове 1 октября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил президент Федерации кикбоксинга Псковской области Сергей Колосов.
Фото: спортивный комплекс «Олимп» / «ВКонтакте»
«Параллельно прошли городские соревнования, посвященные "Динамо". В состязаниях приняли участие более 200 спортсменов из 15 регионов страны.
Соревнования продлились два дня», – отметил Сергей Колосов.
В Псков приехали спортсмены от 8 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, ХМАО, Удмуртии, Белгородской области, Самарской области и других.
Он также добавил, что на мероприятие были приглашены ветераны боевых действий.
По личным результатам спортсменам будут присвоены звания до мастеров спорта.
Итоги соревнований подведут в ближайшее время.