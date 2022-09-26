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Спорт

Более 200 кикбоксеров приехали в Псков на всероссийские соревнования

01.10.2022 18:41|ПсковКомментариев: 0

Всероссийские соревнования по кикбоксингу «Чемпионат и первенство ПРО ОГО ВФСО «Динамо» состоялись в Пскове 1 октября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил президент Федерации кикбоксинга Псковской области Сергей Колосов.

Фото: спортивный комплекс «Олимп» / «ВКонтакте»

«Параллельно прошли городские соревнования, посвященные "Динамо".  В состязаниях приняли участие более 200 спортсменов из 15 регионов страны. 
Соревнования продлились два дня», – отметил Сергей Колосов.

В Псков приехали спортсмены от 8 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, ХМАО, Удмуртии, Белгородской области, Самарской области и других.

Он также добавил, что на мероприятие были приглашены ветераны боевых действий.  

По личным результатам спортсменам будут присвоены звания до мастеров спорта.

Итоги соревнований подведут в ближайшее время.

Теги: #кикбоксинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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