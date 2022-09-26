Спорт

Видеофакт: Вылет одного из экипажей на Кубке России по ралли «Пушкинские Горы-2022»

Видео схода с трассы одного из экипажей на Кубке России по ралли «Пушкинские Горы-2022» снял на видео житель Псковской области. Ролик он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Владимир Федоров / «ВКонтакте»

«Ралли в Пушкинских Горах в разгаре. Завтра при желании можно посмотреть в 3-х местах», - поделился мужчина в соцсетях.

Он уточнил, что снял видео в деревне Борки Новоржевского района. На видео попал выход с трассы экипажа №36 на СУ-4, уточняет газета «Земля Новоржевская».