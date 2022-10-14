Спорт

Псковские росгвардейцы стали призерами межведомственного турнира по волейболу

Псковские росгвардейцы стали призерами на межведомственном турнире по волейболу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В Пскове в рамках спартакиады на первенство Псковского регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» состоялся турнир по волейболу. В соревнованиях приняли участие 8 команд правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся на территории Псковской области.

В результате представители управления Росгвардии по Псковской области заняли третье место.

Организаторы турнира вручили победителям и призерам почетные кубки, медали и грамоты.