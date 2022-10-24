Спорт

Кубок города по баскетболу разыграли среди мужских команд в Пскове

Кубок города по баскетболу среди мужских команд разыграли в Пскове. В соревнованиях приняли участие 10 сборных: девять команд из Пскова и гости турнира из Дно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрация города Пскова

Победителем турнира стала команда города Пскова «Псковские барсы» под руководством тренера Александра Кочеряева. Лучшим игроком команды признан Александр Семенов. Второе место заняла команда «Абсолютное Динамо» под руководством тренера Сергея Лукашова. Лучшим игроком команды стал Константин Титаренко.

Третье место заняла команда города Пскова «Ника», представляющая спортивную школу олимпийского резерва «Ника», под руководством тренера Эдуарда Михайлова. Лучшим игроком команды назван Александр Рябов.