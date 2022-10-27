Великолучане завоевали медали на соревнованиях по джиу-джитсу в Пскове

Первенство и Чемпионат Псковской области по джиу-джитсу состоялись в Пскове 30 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.
Фото здесь и далее: Олег Лаптев
В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Псковской и Новгородской областей. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», спортсменов клуба Team Strela kids Velikie Luki, клуба «Отечество - Псковская область» добились следующих результатов:
«Все ребята отобрались на Первенство и Чемпионат СЗФО, которые пройдут в начале декабря в Вологде! Поздравляем спортсменов и желаем дальнейших побед», - добавил Олег Лаптев.