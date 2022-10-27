Спорт

Великолучане завоевали медали на соревнованиях по джиу-джитсу в Пскове

Первенство и Чемпионат Псковской области по джиу-джитсу состоялись в Пскове 30 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: Олег Лаптев

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Псковской и Новгородской областей. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», спортсменов клуба Team Strela kids Velikie Luki, клуба «Отечество - Псковская область» добились следующих результатов:

золотые медали получили Юлия Маркова, Карина Пивоварова, Алиса Линкевич, Павел Лукьянов, Илья Алексеев (тренер Антон Барканов) и Артём Малышев, Софья Барканова, Анна Половинцева, Полина Конкина, Илья Вдовский, Иван Камышев (тренер Евгений Барканов),

серебряными призёрами стали Фёдор Захаров, Анастасия Егорова, Сергей Меер (тренер Евгений Барканов),

третьи места получили Артём Петровский, Артём Зайцев, Алеся Жукова (тренер Евгений Барканов).

«Все ребята отобрались на Первенство и Чемпионат СЗФО, которые пройдут в начале декабря в Вологде! Поздравляем спортсменов и желаем дальнейших побед», - добавил Олег Лаптев.