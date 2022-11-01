Спорт

Псковские гимнастки привезли из Новгорода шесть золотых медалей

Псковские гимнастки привезли шесть золотых медалей с традиционного фестиваля артистических искусств FLY ART FEST 2022 в Великом Новгороде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители спортсменок.

«Это не просто фестиваль — это то место, где можно проявить своё творчество, много танцевать, раскрывая образы, сюжетные линии и истории повествования! Псковская команда VikiPole и VikiHoop под руководством Виктории Трениной творчески подошла ко всем правилам мероприятия, своим номерам, хореографии, реквизиту и составила мини- спектакли с ярчайшими образами!» – рассказали представители.

Псковички получили 6 золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

Золото:

Алиса Андреева - 10-13 лет, любители

Олеся Султанова - 7-9 лет, начинающие

Ксения Васильева - 14-17 лет, профессионалы

Ксения Васильева, Екатерина Харитонова - дуэты

Лариса Васильева - 35+, любители

Ксения Быкова, Анна Денисова, Лариса Васильева, Светлана Федорова - группы 18+

Серебро:

Полина Ложкина - 14-17 лет, профессионалы

Бронза: