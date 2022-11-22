Спорт

Начинается видеотрансляция брифинга о спортивных итогах года в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию брифинга о спортивных итогах года в Псковской области, который в эти минуты начинается в объединенном в пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM».

Какие виды спорта сейчас наиболее популярны в регионе, и в каких наши спортсмены наиболее сильны? Как политика повлияла на псковский спорт? Как складывается ситуация с тренерами в наших спортивных учреждениях и секциях?

Об этом и многом другом журналистам расскажут руководители двух крупных спортивных учреждений региона: