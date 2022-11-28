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Спорт

Первенство и чемпионат города по карате состоялись в Великих Луках

28.11.2022 09:55|ПсковКомментариев: 0

Первенство и чемпионат города Великие Луки по карате прошли на базе спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» 26 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА) Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: КСЕ «Отечество - Псковская область»

В соревнованиях принимали участие 86 спортсменов из Великих Лук и Новосокольников, были представлены весовая дисциплина, ката и ката-группа.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по итогам соревнований получили 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медали. Тренирует спортсменов Марк Черноусов. 

Теги: #великие луки #каратэ #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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