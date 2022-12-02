Спорт

Готовность ФОКОТа в Новоржеве составила 95%

Готовность физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) в Новоржеве составляет более 95%. Об этом сообщили в ходе работы комиссии, которая оценивала ход строительства сегодня, 2 декабря.

Фото здесь и далее: «Земля новоржевская»

С основным объемом работ в соответствии с проектом подрядчик справился. Есть часть работ, которая будет выполнена еще в этом году - монтаж системы видеонаблюдения, и, возможно, монтаж и установка трибуны для зрителей, пишет газета «Земля новоржевская».

Часть работ перейдет на весну следующего года. Например, нанесение специального слоя на резиновое покрытие, разметки на беговые дорожки и площадки для игры в волейбол и баскетбол.

Члены комиссии пришли к выводу, что объективно оценить качество работ можно будет только весной, и предположили, что недочеты и недоделки себя ещё проявят. Список замечаний, уже выявленных в ходе работы комиссии, для устранения будет направлен в адрес подрядчика.