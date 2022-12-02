Спорт

Сборная Южной Кореи обыграла Португалию и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Южной Кореи победила команду Португалии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:1. В другом матче группы Н сборная Уругвая со счетом 2:0 победила Гану.

В итоге 1-е место в группе заняла команда Португалии, набравшая 6 очков. На 2-й строчке расположилась сборная Южной Кореи, набравшая одинаковое количество баллов с Уругваем – по 4. Однако у команды Южной Кореи преимущество по дополнительным показателям – большее число голов при равной разности забитых и пропущенных мячей. Корейские футболисты завоевали путевку в 1/8 финала. Сборные Уругвая и Ганы (3 очка) покидают турнир.