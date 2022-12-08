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Спорт

Юбилейный чемпионат области по шахматам прошел в Пскове

12.12.2022 09:57|ПсковКомментариев: 0

XV юбилейный чемпионат Псковской области по шахматам среди команд органов власти, посвящённый Дню Конституции России, прошёл в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной федерации шахмат.

Фото здесь и далее: пресс-служба федерации шахмат Псковской области 

Поздравить с открытием юбилейного чемпионата области к участникам соревнований пришли президент областной Федерации шахмат Дмитрий Шахов и бывший вице-спикер областного Собрания депутатов Анатолий Копосов — первые участники и соорганизаторы исторического турнира 2006 года, который стал основой для дальнейшего развития соревнований среди команд органов власти и присвоения ему статуса командного чемпионата области.

На старт соревнований сначала заявились 12 команд, но смогли принять участие только 9. Это команды главного управления МЧС РФ, правительства Псковской области, Псковской таможни, прокуратуры Псковской области, управления Следственного комитета СК РФ, администрации Великих Лук, ветеранов местного самоуправления Великих Лук, а также управление Федерального казначейства и Избирательная комиссия Псковской области.

Победив в последнем туре команду регионального правительства с минимальным счетом 2-1, второй год подряд чемпионом области стала команда главного управления МЧС России по Псковской области, которую возглавлял заместитель руководителя этого органа власти полковник Артур Бугаев.

Теги: #шахматы #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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