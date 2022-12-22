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Спорт

31 великолучанин получил звание мастера спорта в 2022 году

05.01.2023 17:46|ПсковКомментариев: 0

205 спортивных разрядов получили великолучане в 2022 году, из них 31 стал кандидатом в мастера спорта. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем Telegram-канале.

«Нужно сказать, что серьёзное внимание, которое мы уделяем развитию спорта, модернизации и расширению инфраструктуры для занятий физической культурой, приносит положительные результаты. Великолукские спортсмены год за годом приумножают спортивную славу нашего города, завоёвывают медали», - прокомментировал глава города.

При поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и правительства регионов в Великих Луках продолжается развитие спортивной инфраструктуры. Осенью 2022 года состоялось открытие сразу двух спортивных объектов. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» был введён в эксплуатацию скейт-парк на острове Дятлинка. А по социальной программе «Газпром – детям» открыт пришкольный стадион в МАОУ «Лицей № 11». Помимо этих двух объектов, в 2022 году новая спортивная, многофункциональная площадка была обустроена на городском пляже Великих Лук.

«Во многом именно благодаря развитию спорта и физической культуры, условия для занятий которыми в городе есть для всех возрастных групп великолучан, в городе снижается смертность и растет показатель средней продолжительности жизни», - отметил Николай Козловский.

Теги: #великие луки #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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