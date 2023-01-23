Спорт

Великолукская волейбольная команда завоевала «бронзу» на открытом турнире

Великолукская волейбольная команда ВЛГАФК завоевала «бронзу» на 39-м открытом турнире, посвященному дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, в городе Торопец. Об этом сообщается в группе «Волейбол Великие Луки/ ВК "Титан"» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Волейбол Великие Луки/ВК "Торопец"»

Соревнования прошли с 21 по 22 января. «Участвовали разные по силам команды, но все боролись за каждый мяч на площадке, заставляя нервничать болельщиков и представителей команд. Все спортсмены были настроены по-боевому и показали сплочённость и стремление к победе, море эмоций, отличное настроение и спортивный азарт», - отметили организаторы.

Первое место досталось команде из города Торопец, второе - у команды Ржева.