Спорт

Лучших юных боксёров определили в Пустошке

XII областной турнир «Первенство Псковской области по боксу», посвященный памяти воинов-земляков, погибших в мирное время при защите интересов Родины, прошел в Пустошке 27-29 января. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали представители спортивного комплекса «Кангал».

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из разных городов Псковской области, около 10 команд.

«Все поединки проходили на одном дыхании и на высоком уровне, было много моментов, которые останутся в памяти юных спортсменов и их тренеров. Несмотря на то, что основной вид спорта спортсменов, которые представляли СК "Кангал", является кикбоксинг, они достойно выступили, показав хорошие результаты, а тренер заслуженную работу, тем самым принеся в копилку спортивного клуба заслуженные медали», – рассказали представители спортсменов.

СК «Кангал» представляли четыре спортсмена:

Первое место - Станислав Федоров;

Первое место - Нелли Зенкова;

Второе место - Андрей Герасименко;

Второе место - Дарья Кудрова.

Спортсменов к соревнованиям подготовил Марат Хабибуллин.