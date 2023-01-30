Спорт

Фестиваль зимнего автоспорта «Лукоморье-2023» пройдет 19 февраля

Фестиваль зимнего автоспорта «Лукоморье-2023», приуроченный к закрытию сезона, пройдет 19 февраля в деревне Старый Изборск Печорского района. Организатором соревнований выступила федерация автомобильного спорта Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Местом проведения выбран картодром «Печорский», где ФАСПО проводит соревнования с 2003 года. Особенность трассы — снежно-ледовое покрытие.

Участие в ралли примут около 30 человек в 4 зачетных группах. Большая часть конкурсантов соревнуется в двух группах: «2WD» — легковые автомобили с приводом на переднюю ось, «2WD» — легковые автомобили с приводом на заднюю ось. Победители фестиваля получат Кубки и дипломы ФАСПО.

Добавим, что это уже третье соревнование, которое проводится в этом году. Следующим станет авторалли «Голубые озера-2023», которые пройдут в рамках Кубка содружества по ралли «Трофей Александра Невского».