Спорт

Победу в семи заплывах одержал пскович на чемпионате ФСИН России

Сразу семь медалей завоевал сотрудник ОСН «Зубр» Андрей Новиков на чемпионате ФСИН России по плаванию в Волгограде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Участие в спортивном мероприятии приняли почти 300 пловцов более чем из 45 территориальных органов и семи ведомственных учебных заведений уголовно-исполнительной системы. На протяжении трех дней спортсмены боролись за победу в таких видах плавания, как баттерфляй, на спине, брасс, вольный стиль и комплексное плавание на дистанциях 50, 100 и 200 метров. Также пловцы состязались в комбинированной эстафете 4х50 метров, в которой продемонстрировали свое мастерство в смешанных видах плавания – на спине, брассом, баттерфляем и вольным стилем.

По итогам чемпионата в личном зачете сотрудник ОСН «Зубр» Андрей Новиков одержал победу в семи заплывах. «Золотыми» для пловца стали дистанции 100 и 200 метров вольным стилем и 50 метров брассом. «Серебро» на отрезках 50 метров баттерфляем и кролем вольным стилем, а также 200 метров в комплексном плавании. «Бронза» покорилась спортсмену на 50-тиметровой дистанции на спине.

Заслуженные награды победителям и призерам вручил трехкратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР, главный судья соревнований Евгений Садовый.