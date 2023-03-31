Спорт

Псковский марафон пройдет в Пскове 23 апреля

Псковский марафон пройдет в Пскове 23 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Псковский марафон - это красивая трасса, море эмоций и колоссальная атмосфера единения людей, любящих бег. В этом году масштабный забег по центру исторического Пскова пройдет в 8-й раз. На соревнования уже заявились почти 700 спортсменов из 25 регионов России и Белоруссии!» - рассказал глава областного центра.

Марафон пройдет 23 апреля на стадионе «Машиностроитель». Будет пять дистанций для начинающих и продвинутых. Победителей марафонской дистанции ждут призы.

«Участвуйте и приглашайте своих друзей для продвижения нашего города и ЗОЖ», - пригласил Борис Елкин псковичей.