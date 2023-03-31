Спорт

В Пскове пройдет отборочный этап Бронзовой лиги АМФР

В Пскове с 4 по 7 апреля пройдут межрегиональные соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд профессиональных образовательных организаций Северо-Западного федерального округа сезона 2022-2023 годов. Местом проведения финала СЗФО станет спорткомплекс «Олимп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Предстоящий турнир является отборочным этапом Бронзовой лиги АМФР (Ассоциации мини-футбола России) — всероссийского соревнования среди ссузов. Две сильнейшие команды завоют путевки в финальный этап, который пройдет в мае в Нижегородской области в рамках проекта «Мини-футбол – в вузы».

В Пскове выступят семь студенческих команд из шести регионов Северо-Запада. Участники сыграют по принципу «каждый с каждым» в один круг. Матчи будут состоять из двух таймов по 20 минут «грязного» времени.

Все игры турнира в прямом эфире покажет YouTube-канал ОФФ «Северо-Запад».

Состав участников:

Псковский агротехнический колледж (ПАК), г. Псков;

Гатчинский педагогический колледж имени Ушинского (ГПК), г. Гатчина, Ленинградская область;

Северодвинский техникум судостроения и судоремонта (CТСиC), г. Северодвинск, Архангельская область;

Северный колледж физической культуры и спорта (СКФКиС), г. Мончегорск, Мурманская область;

Беломорско-Онежский филиал (колледж) ГУМРФ, г. Петрозаводск;

Колледж ПсковГУ, г. Псков;

Технологический колледж (ТК), г. Великий Новгород.

Календарь турнира.

4 апреля (вторник)

10:00 ГПК (Гатчина) — ТК (Великий Новгород)

11:00 СТСиС (Северодвинск) — ПсковГУ

12:00 СКФКиС (Мончегорск) — БОФ ГУМРФ (Петрозаводск)

13:00 ПАК (Псков) — ГПК (Гатчина)

14:00 ТК (Великий Новгород) — СТСиС (Северодвинск)

15:00 ПсковГУ — СКФКиС (Мончегорск)

5 апреля (среда)

10:00 СТСиС (Северодвинск) — ПАК (Псков)

11:00 СКФКиС (Мончегорск) — ТК (Великий Новгород)

12:00 ГПК (Гатчина) — БОФ ГУМРФ (Петрозаводск)

13:00 ПАК (Псков) — СКФКиС (Мончегорск)

14:00 БОФ ГУМРФ (Петрозаводск) — ПсковГУ

6 апреля (четверг)

10:00 ГПК (Гатчина) — СТСиС (Северодвинск)

11:00 ТК (Великий Новгород) — БОФ ГУМРФ (Петрозаводск)

12:00 СКФКиС (Мончегорск) — ГПК (Гатчина)

13:00 БОФ ГУМРФ (Петрозаводск) — ПАК (Псков)

14:00 ПсковГУ — ТК (Великий Новгород)

7 апреля (пятница)

10:00 ПАК (Псков) — ПсковГУ

11:00 СТСиС (Северодвинск) — СКФКиС (Мончегорск)

12:00 ТК (Великий Новгород) — ПАК (Псков)

13:00 ПсковГУ — ГПК (Гатчина)

14:00 БОФ ГУМРФ (Петрозаводск) — СТСиС (Северодвинск).

Фото: nwfootball.ru