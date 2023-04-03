Спорт

Известные российские фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк едут в Псков

Серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр в фигурном одиночном катании Александра Трусова и олимпийский чемпион в командном соревновании Марк Кондратюк едут в Псков. Об этом фигуристка сообщила в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram-канал Александры Трусовой

«Мы уже в поезде. Скоро поедем в Псков», - сказала фигуристка.

Марк Кондратюк — российский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании. Чемпион Европы (2022), чемпион России (2022) и бронзовый призер чемпионата России (2021). Марк тренируется в московском ЦСКА у Светланы Соколовской.

Александра Трусова ⁠— российская фигуристка-одиночница. Серебряный призер Олимпийских игр, бронзовый призер чемпионата мира, дважды бронзовый призер чемпионата Европы, бронзовый призер финала Гран-При, бронзовый и серебряный призер чемпионата России. В произвольной программе фигуристка впервые в истории фигурного катания исполнила пять четверных прыжков.