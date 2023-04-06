Спорт

Спортивная площадка на стадионе «Электрон» в Пскове открылась для занятий

Спортивная площадка на стадионе «Электрон» в Пскове открылась для занятий. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Здесь можно играть в мини-футбол, баскетбол, волейбол, заниматься бегом, воркаутом и прыжками в длину. Есть теплая раздевалка и туалеты», - отметил он.

С 8:00 до 17:00 двери стадиона открыты для всех желающих, после 17:00 на площадке занимаются спортивные школы. Летом расписание изменится, а пока для организации групповых занятий можно обратиться по телефону 50-00-26.

Универсальный спорткомплекс построен благодаря поддержке правительства Псковской области по программе «Газпром-детям», напомнил Борис Елкин.