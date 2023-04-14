Спорт

Более 20 золотых медалей привезли псковичи с Первенства СЗФО по кикбоксингу

22 золотые медали привезли псковичи с Первенства Северо-Западного федерального округа России по кикбоксингу, которое проходило в городе Череповец с 14-16 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил президент федерации по кикбоксингу Псковской области Сергей Колосов.

Фото здесь и далее: Cпортивный клуб «Кангал»

В состав команды вошли спортсмены из Пскова, Великих Лук и Струг Красных. Команда Псковской области привезла с соревнований 22 золотые, 8 серебряных и 9 бронзовых медалей. Из них 16 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых получили спортсмены выступавшие в разделе «фулл-контакт»; 4 золота и 4 бронзы у ребят выступавших в разделе «Лоу-кик».

«Ребята молодцы и достойно представили наш регион. Разумеется, за каждой победой стоит не только труд спортсмена, но и огромный труд тренера. Поздравляем ребят и тренерский состав», - рассказал Сергей Колосов.