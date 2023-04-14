Спорт

Кубок города по карате прошел в Великих Луках

Кубок города Великие Луки - первый этап кубка Псковской области - прошел 14 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Спортивной федерации карате города Пскова.

Фото здесь и далее: Федерация карате города Пскова

В турнире приняли участие более 120 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невеля и Новосокольников. Турнир проходил в дисциплинах: индивидуальное ката, ката группа, индивидуальное кумите, командное кумите.

В этом году кубок Псковской области по карате проходит в два этапа – кубок города Великие Луки, прошедший в минувшие выходные и кубок города Пскова, который состоится 20 мая.

Команда города Спортивной Федерации Каратэ города Пскова была представлена спортсмена клуба карате «Будокан "Атэми"» в количестве 40 спортсменов, тренеров и судей. В общей сложности сборная города получила 42 медали на турнире.

Тренируют спортсменов Антон Потебня, Михаил Шалыгин, Евгений Ермолов, Дмитрий Хорошев, Дарина Сергеева, Максим Иванов.

«Впереди у спортсменов кубок города Пскова, который пройдет 20 мая в Пскове и традиционно завершает спортивный сезон в этом учебном году», - добавили в федерации.