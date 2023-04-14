Спорт

Хоккейный клуб ЦСКА под руководством псковича выиграл Кубок Гагарина второй год подряд

Московский хоккейный ЦСКА второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. Клуб победил казанский «Ак Барс» в седьмом матче финальной серии.

Фото: cska-hockey.ru

Решающая встреча между командами состоялась в Казани и завершилась со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Диц. За «Ак Барс» отличились Кирилл Петров и Дмитрий Воронков, пишет «Лента.ру».

ЦСКА выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3. Хоккеисты в третий раз стали обладателями Кубка Гагарина. Ранее они побеждали в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

Отметим, что главным тренером ЦСКА является уроженец Пскова, известный российский хоккеист Сергей Федоров.