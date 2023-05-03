Спорт

Псковские гребцы успешно выступили на 55-ой регате памяти купца Никитина в Твери

Псковские гребцы приняли участие в 55-ой регате памяти тверского купца Афанасия Никитина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе олимпийского резерва «Ника».

Фото: группа PRO_ROW_PSKOV / «ВКонтакте»

Соревнования прошли в Твери и завершились 7 мая. Псковские спортсмены выступали в трёх классах лодок. В двойке парной (до 19 лет) Илья Безлук и Михаил Морозов получили золото с результатом 6:42,2.

В составе сборной четвёрки распашной без рулевого (до 23 лет) Илья Безлук (Псковская область) , Даниил Старов, Антон Крашенинников, Артемий Крашенинников (Санкт-Петербург) заняли второе место.

Иван Серебров и Матвей Дербенев выступали в двойке парной среди спортсменов лёгкого веса до 23 лет и заняли пятое место в главном финале.

«В этом году на водных дорожках Твери боролись за звание лучших более 270 спортсменов. Поздравляем наших ребят и тренеров с заслуженными наградами и желаем дальнейших успехов!» - добавили в спортучреждении.