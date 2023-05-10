Спорт

Каратисты из Порхова стали победителями турнира в Зеленогорске

Открытый муниципальный турнир по шисоку-карате, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне, состоялся в Зеленогорске 7 мая. Спортсмены из Псковской области стали призерами и победителями соревнований. Об этом сообщается в группе «Shisoku-karate. Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Shisoku-karate. Псковская область» / «ВКонтакте»

В турнире приняли участие 120 спортсменов из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей.

«Команда города Порхова была представлена как опытными ребятами, так и начинающими спортсменами, для которых эти соревнования стали первыми в их карьере. Несмотря на волнение, все справились с поставленной задачей и показали хорошие результаты», - рассказали в группе.

По результатам соревнований первые места получили Михаил Рачковский, Алёна Степанова и Варвара Сафонова. Серебряные медали завоевали Егор Братин, Михаил Михайлов, Даниил Михайлов, Сергей Белов, Владимир Терентьев. Бронзовые призеры - Степан Рачковский, Полина Бабичева, Дарья Бабичева.