Спорт

Второе футбольное поле планируют уложить на псковском «Машиностроителе» к сентябрю

Второе футбольное поле планируют уложить на псковском стадионе «Машиностроитель» к 1 сентября. Об этом сообщил президент федерации футбола Псковской области Александр Коновалов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Российский футбольный союз в масштабах страны организовал своеобразное первенство – Юношескую футбольную лигу. Мы участвуем полностью за счет средств Российского футбольного союза. Это колоссальные инвестиции по нашим затратам, Российский футбольный союз порядка 10 миллионов тратит на то, чтобы псковские ребята детско-юношеского футбольного центра, футбольного клуба "Псков" участвовали в соревнованиях как взрослые. Они выезжают на транспорте, их кормят, одевают, их матчи показывают на триколоре, полностью сопровождают медики, как это положено. У них берут интервью, они становятся звездами, они переходят и получают уже контракты в академиях именитых клубов», – объяснил он.

Андрей Коновалов отметил, что благодаря финансированию Российского футбольного союза, Псков получает необходимый инвентарь и поля.

«На днях должно начаться строительство второго газона на "Машиностроителе". Есть уже победитель конкурса, он уже выезжал на объект. Мы ожидаем, что к 1 сентября у нас на "Машиностроителе" появится еще одно искусственное поле», - сказал он.

Юношеская футбольная лига начнется на стадионе «Машиностроитель» 27 мая. В этом году участие принимают три команды 2006, 2007 и 2008 годов рождения. Помимо этого, начинают играть девочки 2010-2011 годов.