Второе футбольное поле планируют уложить на псковском «Машиностроителе» к сентябрю

Второе футбольное поле планируют уложить на псковском стадионе «Машиностроитель» к 1 сентября. Об этом сообщил президент федерации футбола Псковской области Александр Коновалов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Андрей Коновалов отметил, что благодаря финансированию Российского футбольного союза, Псков получает необходимый инвентарь и поля.
«На днях должно начаться строительство второго газона на "Машиностроителе". Есть уже победитель конкурса, он уже выезжал на объект. Мы ожидаем, что к 1 сентября у нас на "Машиностроителе" появится еще одно искусственное поле», - сказал он.
Юношеская футбольная лига начнется на стадионе «Машиностроитель» 27 мая. В этом году участие принимают три команды 2006, 2007 и 2008 годов рождения. Помимо этого, начинают играть девочки 2010-2011 годов.