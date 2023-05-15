Спорт

Воспитанник псковского спортклуба «Кангал» получил право попасть в сборную команду России по кикбоксингу

Воспитанник псковского спортивного клуба «Кангал» Станислав Федоров 2009 года рождения получил право попасть в сборную команду России по результатам первенства страны по кикбоксингу, которое прошло в Кемерове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортклубе.

Фото здесь и далее: спортивный клуб «Кангал»

«Ребята сражались за призовые места и за право попасть в сборную России по кикбоксингу. Сильнейшие выявлялись в дисциплинах "лайт-контакт", "поинтфайтинг", "фулл-контакт", "лоу-кик", К1», - отметили в спортклубе «Кангал», чьи воспитанники под руководством тренера Марата Хабибуллина представляли Псковскую область.

Так, в дисциплине «лайт-контакт» выступили Нелли Зенкова 2012 года рождения и Артем Усов 2006 года рождения. «К сожалению, до призовых мест не добрались», - отметили в спортклубе.

В дисциплине «фулл-контакт» боролись Дарья Кудрова 2005 года рождения, Даниил Максимов 2007 года рождения и Станислав Федоров 2009 года рождения. Последний взял «серебро», вошел в призеры первенства, получив право попасть в сборную команду России по кикбоксигу.

«Наша команда впервые на первенстве России. Ребята проверили свои силы и возможности, сделали выводы. Будем работать и стремиться к лучшим результатам. Отметим, Дарья Кудрова занимается кикбоксингом не так давно и успела за этот год стать победителем первенство СЗФО в дисциплинах "лайт-контакт" и "фулл-контакт", участником первенства России - 2023 в разделе "фулл-контакт", уступив победительнице первенства России по очкам. Поздравляем ребят, тренера и их родителей. Особенная благодарность всем неравнодушным, которые собрали денежные средства для оплаты проездных билетов до города Кемерово для нашей команды, что очень помогло и родителям, тренеру и, самое важное, нашим спортсменам попасть на соревнования такого уровня», - добавили в спортклубе.